SPADAFORA. Grandi soddisfazioni per la Matematica all’IIS Francesco Maurolico – Liceo Galileo Galilei sede di Spadafora. Anche quest’anno scolastico, il Liceo diretto dalla dirigente Giovanna De Francesco ha partecipato alle competizioni nazionali di Matematica indette dal centro Pristem dell’Università Bocconi. Sei alunni dell’istituto, cinque allievi del Liceo Galilei di Spadafora e un allievo del Liceo Classico Maurolico, hanno superato le semifinali e parteciperanno alla finale nazionale che si terrà a Milano sabato 13 maggio.

La posizione in classifica a livello regionale, per gli allievi è ragguardevole; Dario Venuto della 5B del Liceo scientifico e Francesco Mancuso della 5D del Liceo Classico si sono classificati rispettivamente secondo e terzo per la categoria L2 (studenti di quinta superiore e del primo biennio universitario), mentre Antonino Pinizzotto (4Bs), Pietro Bertino (2As), Gianmarco Caruso (2As) e Gabriele Micale (4Bs) si sono piazzati secondo, terzo, quinto e quindicesimo posto per la categoria L1 (studenti di secondo terzo e quarto anno).