MESSINA. Tre appuntamenti per “Catemoto De Luca II lo Zar di Fiumedinisi” il saggio di Emilio Pintaldi dedicato alla comunicazione social dell’ex sindaco di Messina Cateno De Luca. La prima delle tre presentazioni è stata lunedì 8 maggio organizzata dal club service Rotary Stretto di Messina. A conversare con l’ autore il presidente del Club Service Antonio Albanese.

Per il maggio dei libri invece doppio evento: domenica, il libro farà tappa nel salone di “Lillo Valvieri” di corso Garibaldi e sarà inserito in una performance culturale ( sarà presente l’ assessore comunale alla cultura Enzo Caruso) dove troveranno posto, accanto alla lettura, musica e poesia e poi martedì 16 maggio, alle 16, nella galleria d’ arte moderna di via XXIV maggio dove il saggio troverà spazio tra i capolavori del novecento custoditi in quella singolare vetrina allestita dall’ ex Provincia.

In quest’ultima occasione saranno presenti il provveditore Stello Vadalà e la presidente della consulta provinciale studentesca Emilia Pace.