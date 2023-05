Il manager Giacomo Giammattei e il commercialista Giuseppe Magistri sono i nuovi coordinatori di Italia Viva a Milazzo. Si è costituito il Comitato del movimento che fa capo all’ex premier Matteo Renzi su iniziativa dei soci fondatori (oltre a Giammattei e Magistri) Salvatore Alosi (avvocato), Francesco Certo (avvocato), Pasquale Morabito (avvocato), Salvo Presti (regista – insegnante), Stefania Quattrocchi (artigiana).

I due coordinatori guideranno le attività del comitato sino alla chiusura del tesseramento, l’avvio dell’eventuale fase congressuale e, comunque, sino a quando non saranno definite le forme dell’organizzazione territoriale di ItaliaViva.

«Italia Viva Milazzo – si legge in una nota – guarda con attenzione ai numerosi problemi che affliggono il territorio ed a breve inizierà ad intervenire con le proprie analisi e proposte, in primis sui temi della Sanità, della tutela ambientale e di un concreto e sostenibile programma di sviluppo economico-sociale per Milazzo».