Nessuna spaccatura nella maggioranza all’interno del comune di Saponara dopo la nascita di un nuovo gruppo ufficializzato nell’ultima seduta consiliare. A confermarlo con dichiarazioni all’unisono sono sia la presidente del consiglio comunale Maria Spidaleri che la neo capogruppo Adriana Cannistraci (l’altro consigliere è Emiliano Naborra)

«La decisione é stata presa a tavolino – assicura la presidente – in armonia condivisa in quanto il nuovo gruppo, che in realtà “nuovo” non é, é sempre stato alla luce del sole. Non c’è nessuna scissione tra la maggioranza, anzi si stanno cominciano a vedere i primi frutti dei nostri primi dieci mesi di amministrazione. Sono certa che il nuovo gruppo appena creato voglia solo esprimere la propria identità rafforzando la compagine amministrativa di maggioranza, sempre a sostegno del sindaco Merlino. Cerchiamo tutti il bene di Saponara pur con diversi nomi, ma tutti con lo stesso obiettivo: migliorare il nostro Paese».

Spitaleri conferma il ruolo neutrale «in quanto portavoce di tutti, pur provenendo dalla stessa matrice».

A confermare la compattezza è anche la Adriana Cannistraci. «La creazione di questo gruppo non ha assolutamente lo scopo di creare una scissione dell’Amministrazione ma ha lo scopo di avere una propria identità e dare una riconoscenza alla paternità dello stesso, lavorando tutti insieme esclusivamente con lo stesso obiettivo: il bene del Paese».