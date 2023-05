Ponte del Mela, la strada alternativa (a mezzo servizio) dovrebbe essere realizzata in 15 giorni dall’inizio dei lavori

Le proteste per la chiusura del Ponte del Mela, collegamento tra Milazzo e Barcellona lungo la litoranea, cominciano a sortire i primi effetti. Nel giro di poche settimane la strada alternativa dovrebbe essere pronta. Ma c’è poco da gioire: si tratterebbe di una strada a raso che nelle ore notturne e durante le piogge dovrebbe essere interdetta

Mentre il comune di Milazzo diffondeva il comunicato in cui si sottolineava che i sindaci Pippo Midili e Pinuccio Calabrò avevano chiesto al Genio Civile il crono-programma per la realizzazione del bypass adiacente il ponte, sul profilo social, l’assessore barcellonese Salvatore Coppolino lo ha anticipato. Coppolino dopo la chiusura ha dato vita ad una protesta in solitaria stazionando all’ingresso del ponte. «Oggi abbiamo ottenuto un grande risultato perchè l’ingegnere Alleruzzo, capo del Genio Civile di Messina, mi ha consegnato un cronoprogramma che prevede entro domani l’autorizzazione da parte dell’assessorato regionale alle infrastrutture sulla perizia di variante e sempre entro qualche altro giorno i nulla osta da parte di Demanio e Autorità di bacino alla realizzazione del bypass, a valle della litoranea».

Il costo dei lavori è stato stimato in circa 140mila euro ed i tempi per realizzare la bretella sarebbero di 15 giorni dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni. «Sono molto soddisfatto di questo importante passo avanti, che ci permetterà di garantire maggiore sicurezza e viabilità alternativa al Ponte del Mela e per questo anche su richiesta del Prefetto ho sospeso la protesta», conclude.

Secondo quanto riferito dall’assessore Coppolino, i lavori per la realizzazione della bretella verranno eseguiti dalla stessa ditta che si sta già occupando della ristrutturazione del ponte, che congiunge Barcellona e Milazzo. Ciò dovrebbe garantire una maggiore efficienza e rapidità nella realizzazione dei lavori. “Sono felice di aver ottenuto questo risultato – conclude Coppolino – e di aver dimostrato che la protesta pacifica può portare a importanti cambiamenti».