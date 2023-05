La Gi.Fra. Milazzo ha vinto il campionato provinciale di calcio under 15. La finale si è tenuta al Comunale “Bucalo” di Santa Teresa Riva. a scontrarsi la Gi.Fra. Milazzo e la Messana 1966. La Gi.Fra. Milazzo è arrivata in finale dominando il girone della costa Tirrenica (8 punti dalla seconda), play off e semifinale con la vittoria di tutte le gare tranne di una pareggiata. La Messana 1966 nello stesso girone si classifica al terzo posto supera la fase dei play off e la semifinale.

La partita è stata combattuta soprattutto nel primo tempo, dove entrambe le squadre hanno dato il massimo cercando di avere la meglio senza mai perdere di vista il fair play.

La vittoria, per 5-1, è andata alla Gi.Fra. Milazzo grazie ad una tripletta di Antonio Canevari (8’ rig.– 24’ -42’) ed alle reti di Daniele Rizzo (26’) e di Andrea Spoto (57’) a conclusione di una bella azione corale.

Immense sono state felicità e soddisfazione per la società milazzese di San Papino che, in soli 17 anni di vita, riesce a raggiungere per la quarta volta nella sua storia la vittoria in un campionato provinciale per la categoria Under 15, un risultato di prestigio che nella prossima stagione 2023-2024, le darà la il diritto a partecipare al campionato regionale.

Una menzione particolare va fatta ad Alessio Aricò che è risultato capocannoniere del campionato.

“Tutto ciò – ha raccontato il vicepresidente della società Giovanni Burrascano – è stato possibile grazie alla bravura dei ragazzi, sempre presenti e puntuali agli allenamenti. Al lavoro, la voglia, la costanza e la dedizione del mister Carmelo Italiano, dei suoi collaboratori Nino Italiano, Paolo Cusumano e Mattia Irato. Alla collaborazione con la Sicilian Goalkeepers School di Graziano Cicciari per la preparazione dei portieri e di tutti i dirigenti che con attenzione, professionalità e passione hanno seguito la squadra contribuendo alla edificazione di questo successo».

Successo ovviamente che non è solo riferito alla “vittoria” come risultato sul campo ma che ha un significato ben più importante sia dal lato sportivo che da quello educativo. In un anno, infatti, si sono registrati dei miglioramenti eccezionali a livello individuale e di squadra. Ma soprattutto i ragazzi hanno avuto ed hanno la possibilità di fare sport in un ambiente parrocchiale con tecnici preparati e qualificati e che ci tengono anche alla crescita umana di ogni singolo calciatore.

«L’anno calcistico è stato positivo anche per i nostri Under 17 di mister Giuseppe Presti – conclude – che hanno disputato un ottimo torneo e questo ci consentirà nella prossima stagione sportiva di partecipare al campionato regionale anche per quella categoria. Non possiamo non ringraziare il Parroco Fra Graziano Bruno per l’apporto spirituale che ci fa sentire come parte di un’unica famiglia».