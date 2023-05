l maltempo delle ultime 24 ore ha provocato a Santa Lucia del Mela delle criticità nella condotta del torrente Floripotema che fornisce il serbatoio di Sant’Elmo, utilizzato per la distribuzione dell’acqua nel centro cittadino. I tecnici sono al lavoro per ripristinare prima possibile il problema. Al momento pertanto l’erogazione dell’acqua nel centro cittadino avviene con una minore pressione e ciò potrebbe provocare disagi per coloro che abitano ai piani più alti degli edifici non muniti di autoclave.

Condividi questo articolo



Email

Print

Whatsapp

Linkedin