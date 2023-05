Una Zona franca doganale (Zdf) per il rilancio di Milazzo e della Valle del Mela, collegandola anche alle chance della Zes (Zona economica speciale) in questa porzione di territorio non ancora decollata. La zona franca è un’area delimitata in cui sosta la merce proveniente da un Paese straniero. All’interno di tale zona, gode di ampie prerogative dal punto di vista fiscale, con la riduzione o esenzione del pagamento dell’Iva, e doganale, con l’esonero dei dazi doganali.

Se ne parlerà giovedì 4 maggio a palazzo D’Amico nel corso di un incontro (inizio 18,30) al quale parteciperanno il presidente dell’Autorità portuale Mario Mega, il commissario straordinario dell’Irsap Marcello Gualdani, il presidente della Camera di commercio Ivo Blandina, il sindaco di Milazzo Pippo Midili, il deputato dell’Ars Pino Galluzzo, che assieme al capo vicario di Gabinetto dell’assessorato regionale alle Attività produttive Massimiliano Branca, pure presente, ha promosso l’iniziativa.

I lavori, moderati dal giornalista Giovanni Petrungaro, saranno chiusi dall’intervento dell’assessore regionale alle Attività produttive Edy Tamajo.