Milazzo, al Castello il convegno “Nuove competenze per il futuro: la formazione in Europa – tecnologia, scienza e digitale”

Si svolgerà a Milazzo, domani, mercoledì 3 maggio, alle 10, al Duomo Antico l’evento dal titolo “Nuove competenze per il futuro: la formazione in Europa – tecnologia, scienza e digitale” patrocinato dall’Università di Messina e dal Comune di Milazzo, rivolto ai giovani ed al quale presenzieranno numerosi studenti e docenti delle scuole secondarie del comprensorio.

Relazioneranno Simona Milio, Senior Director in Politiche Pubbliche della ICF, consulente della Commissione Europea per la valutazione e gli investimenti in politiche sociali, green e digitali; Antonio Ereditato fisico, scopritore del bosone di Higgs e delle oscillazioni del neutrino, esperto in formazione e divulgazione scientifica, professore Emerito dell’Università di Berna; la Margherita Venturi, Ordinario di chimica dell’Università AlmaMater di Bologna, esperta di orientamento universitario per materie STEM; seguirà un intervento di Federchimica.

L’evento, promosso dal rettore Salvatore Cuzzocrea e dal comitato organizzatore e scientifico composto dalle professoresse Concetta De Stefano, Ivana Bonaccorsi e Scolastica Serroni, delegate all’Orientamento del Dipartimento ChiBioFarAm dell’Università di Messina.