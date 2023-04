Era un giocatore di rugby professionista, oggi è diventato sacerdote. Festa grande oggi, domenica 30 aprile, al Duomo di Milazzo dove, alle 19, padre Giuseppe Laganà, 35 anni, celebrerà la sua prima messa nella sua città. Padre Giuseppe è stato ordinato sacerdote nel Santuario regionale di San Francesco di Paola, nella Basilica del comune calabrese, officiata dall’ordinario militare per l’Italia Santo Marcianò. A padre Giuseppe, infatti, non verrà assegnata una parrocchia in quanto cappellano militare.

Il sacerdote milazzese ha concluso il suo percorso alla Chiesa della Cecchignola di Roma. Dopo un periodo di riflessione, nel 2020, aveva ripreso il cammino di formazione nel seminario maggiore dell’Ordinariato, studiando Scienze della pace alla Lateranense.

Alla sua ordinazione il milazzese è pervenuto dopo un periodo piuttosto travagliato che dalla Germania, dove era emigrato con la famiglia: poi, rientrando in Italia ha conseguito il diploma di geometra. Un periodo in cui ha giocato attivamente a rugby, raggiungendo anche il professionismo. Maturando, si è però reso conto che la sua “meta” era di ben altra natura, per cui ha avviato il discernimento presso l’Ordine dei Minimi a Paola, dove ha professato i voti semplici nel 2009. Ha poi proseguito gli studi teologici al San Pio X di Catanzaro, ma un nuovo stop l’ha portato nuovamente in Germania, dove ha lavorato per un’industria italiana come tecnico. A distanza di circa 10 anni la svolta definitiva, con la sua ordinazione sacerdotale.