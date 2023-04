LA VIGNETTA. Una seduta straordinaria ed urgente congiunta dei Consigli comunali di Barcellona e Milazzo per portare conoscenza dei cittadini la situazione attuale, dopo la chiusura del ponte Mela, esaminando nel contempo le soluzioni che sono sul tavolo per superare i disagi che entrambe le comunità si ritrovano ad affrontare già da ieri quando è stato interdetto il traffico da e per Barcellona.

Sarà richiesta martedì dai sindaci Pippo Midili e Pinuccio Calabrò, al presidente del consiglio comunale di Barcellona che dovrà procedere alla convocazione dei lavori a palazzo Longano.

Una decisione quella dei due amministratori per tenere alta l’attenzione, ma soprattutto per definire le iniziative da prendere in tempi rapidi.

LA VIGNETTA. Non solo proteste per la chiusura del Ponte del Mela ma anche qualche sorriso grazie all’ironia di un nostro lettore che ci regala le sue “trovate” prendendo spunto dagli articoli di Oggi Milazzo. Ieri il consigliere di opposizione Lorenzo Italiano aveva attaccato il sindaco Pippo Midili che aveva assicurato la soluzione del problema e la realizzazione di una strada alternativa.