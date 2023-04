Le doti canore della perfomer milazzese Giada Giordano, 18 anni, hanno colpito pure Fiorello che l’ha fatta esibire nell’apertura della puntata di Viva Rai 2 di venerdì 21 aprile con una grintosa esibizione di Mamma knows best, canzone estremamente difficile di Jessi J (GUARDA QUI DAL MINUTO: 1:05).

Giada, iscritta all’ultimo anno dell’Istituto Tecnico Da Vinci di Milazzo (indirizzo Turistico), si era già recata a Roma per registrare un provino a “E viva il videobox”, trasmissione spin-off di “Viva Rai 2” il morning show quotidiano condotto alle 7,15 da Fiorello con Fabrizio Biggio e Mauro Casciari. Esibizione che non è passata inosservata al punto da catapultare la cantante e attrice milazzese in diretta tv, nell’anteprima del programma rivelazione della stagione televisiva.

«Fiorello ha visto la mia esibizione al videobox – racconta entusiasta Giada ad Oggi Milazzo – così mi ha fatto chiamare dagli autori i quali mi hanno chiesto di aprire la puntata di “Aspettando Viva Rai 2” di venerdì scorso. E’ stato bellissimo, specialmente quando Fiorello mi ha detto: «mi ricordo di te, ti ho visto al videobox”». A colpire la redazione della trasmissione la scelta della canzone, molto complessa dal punto di vista vocale. «E’ la stessa con la quale mi sono esibita al Videobox – continua Giada – inizialmente volevo cambiarla per mettere in risalto altri aspetti della mia vocalità, ma poi abbiamo concordato che Mamma knows best era quella nella quale mi esprimevo al meglio».

Giada, che è già salita sul podio del Performer Italian Cup 2022, talent show andato in onda sulla Rai ed ha partecipato al World Championship of Performing Arts di Los Angeles, ha vinto diversi concorsi canori al Palafiori di Sanremo e soprattutto lo scorso anno ha conquistato la borsa di studio Bima che ad agosto prossimo la porterà a studiare a Broadway.