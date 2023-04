“I gravissimi disagi a cui sono sottoposti tutti gli utenti dell’autostrada A20, in particolare della tratta Rometta-Messina, non possono più essere tollerati. Come non possono essere più tollerati i conseguenti rilevanti danni che patiscono i cittadini ed il territorio”.

A sostenerlo i tre presidenti dei Consigli comunali di Villafranca Tirrena (Riccardo Ramuglia), Saponara (Maria Spidalieri) e Rometta (Francesco Rizzo) che, accogliendo l’invito dei sindaci, si sono riuniti e posto le basi per intraprendere «ogni iniziativa utile per porre fine a quella che è un’autentica vergogna che si trascina ormai da numerosi anni e che crea gravi danni al territorio ed ai cittadini».

Nei prossimi giorni verrà comunicata la strategia complessiva e la prima iniziativa intercomunale che si intendono attuare, con il coinvolgimento, oltre che delle amministrazioni e dei consigli comunali, anche delle associazioni e dei cittadini tutti.