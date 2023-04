Nelle prossime settimane il comando dei vigili urbani ritornerà a palazzo dell’Aquila. Da oltre un decennio il comando è ospitato nell’ex scuola elementare Zirilli. Il sindaco Midili da tempo ritiene che la presenza dei vigili debba essere più centrale nella vita dell’attività amministrativa e più vicina alle esigenze dei cittadini così ha disposto il trasferimento negli ex locali, al piano terreno del Municipio, dove attualmente è ospitato l’assessorato ai Servizi Sociali che, a sua volta, troverà spazio in un’altra ala.

Questa è la prima di una rotazione generale degli uffici. L’assessorato ai Beni Culturali potrebbe essere trasferito a palazzo d’Amico. Gli uffici dell’area Marina protetta potrebbero presto lasciare i locali di Piazza Caio Duilio per essere trasferiti nell’edificio del Paladiana.

DIETRO LE QUINTE. I locali attualmente utilizzati dal comando di polizia municipale, in vista del trasferimento, erano stati offerti alla questura per ospitare il commissariato di Polizia di Milazzo. Entro giugno le forze dell’ordine guidate dalla dirigente Lara la Rosa dovrebbero lasciare gli storici locali di via Crispi di proprietà del comune e oggetto di un finanziamento di riqualificazione. La proposta è stata rispedita al mittente dopo un sopralluogo a cui avrebbero preso parte il questore e il prefetto di Messina in quanto ritenuti fortemente inadeguati.