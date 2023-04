Ci sono anche i milazzesi Gianfranco Nastasi e Antonio Pontoriero in nomination alla Festa del Medico rispettivamente nella categoria “Medicina del territorio” e “Asp Messina”

Sono state oltre 3000 le segnalazioni da parte dei cittadini di Messina e della provincia sono pervenute in poche settimane sul sito dell’Ordine dei medici e odontoiatri, guidato dal presidente Giacomo Caudo, dopo il lancio della III edizione della “Festa del medico”, iniziativa ideata per premiare i medici più apprezzati, soprattutto per l’aspetto umano e la capacità di ascolto mettendo al centro la persona prima del paziente. Ora i pazienti dovranno votare per il rush finale.

Per votare Gianfranco Nastasi basta inviare un sms al 351.8889254 scrivendo nel testo del messaggio esclusivamente il codice: G2

Stesso meccanismo per votare il nefrologo Antonio Pontoriero (ospedale di Milazzo). Un sms al 351.8889254 scrivendo nel testo del messaggio esclusivamente il codice: A2

“L’“Oscar” made in Messina verrà consegnato a chi vincerà tra i 24 professionisti entrati in nomination – ha spiegato Caudo – espressioni delle altrettante categorie di premio previste. La Commissione giudicatrice ha vagliato la regolarità di tutte le proposte ricevute da parte dell’utenza, attraverso l’apposito modulo pubblicato sul portale web, e decretato i medici maggiormente apprezzati dai cittadini e iscritti all’Ordine messinese, che meritano di passare al televoto”.

Per votare è sufficiente inviare un SMS al numero 351.8889254 scrivendo nel testo del messaggio esclusivamente il codice assegnato al medico che si vuole votare: dallo stesso cellulare è possibile esprimere una sola preferenza per ogni categoria (il costo dell’SMS sarà quello del proprio piano tariffario, senza spese aggiuntive).

Ecco i nomi e i codici delle otto terne: A) ASP Messina: Grasso Roberta (codice A1), Pontoriero Antonio (A2) e Trifirò Roberto (A3). B) AOU Policlinico G. Martino: Chimenz Roberto (B1), Delia Pietro (B2) e Fries Walter (B3). C) Papardo: Grosso Alessandra (C1), Mastroeni Francesco (C2) e Tortorella Vincenza (C3). D) Neurolesi – Piemonte: D’Angelo Myriam (D1), Di Dio Viviane (D2) e Picciolo Giuseppe (D3). E) Ospedalità privata: Raneri Riccardo (E1), Romano Alberto (E2) e Russo Giuseppe (E3). F) Odontoiatria: La Spada Giuseppe (F1), Maiorana Francesca (F2) e Oteri Antonino (F3). G) Medicina del territorio: Asciutto Francesco (G1), Nastasi Gioacchino (G2) e Rigano Francesco (G3). H) Medici non includibili in altre categorie: Labate Agata (H1), Mancini Fiorenzo (H2) e Merrino Tommaso (H3).