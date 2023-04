Danilo Ficarra, amministratore di Fi.Ma. Formazione, è stato eletto Segretario del Comitato Direttivo di ANFOP Sicilia, l’Associazione Datoriale degli Enti di Formazione e delle Agenzie per il Lavoro. L’elezione è stata effettuata all’unanimità dei sessanta Enti rappresentati nell’assemblea regionale.

«Ringrazio il comitato direttivo per la prestigiosa carica affidatami – ha commentato – Affronterò questa nuova sfida con la tenacia e la passione che mi hanno sempre contraddistinto e cercherò in ogni modo di sostenere, in linea con le finalità dell’associazione, le istanze di tutti gli enti di Formazione per far sì che tutto il settore, ma soprattutto gli studenti di oggi e i lavoratori di domani, possano trarre beneficio dalle azioni poste in essere a sostegno dello sviluppo delle realtà lavorative e professionali del territorio.

Questa carica è solo una delle soddisfazioni che negli ultimi sette anni di attività abbiamo ottenuto come realtà imprenditoriale e ci da nuovi stimoli per crescere e mettere in pratica quella che è la nostra mission primaria, ossia quella di mettere a disposizione dell’utenza servizi formativi sempre più di alta qualità e capaci di immettere nel mondo del lavoro un numero sempre crescente di figure specializzate, motivate e competenti».



«L’elezione come Segretario del Consiglio Direttivo di ANFOP Sicilia – si legge in una nota – dimostra l’importanza che l’associazione riveste nel promuovere lo sviluppo della formazione professionale in Sicilia, proprio nell’anno europeo delle competenze. Grazie alla sua pluriennale esperienza nel settore della formazione professionale – continua la nota stampa – Danilo Ficarra rappresenta un importante punto di riferimento per la promozione dello sviluppo e la crescita del settore Formazione Professionale nella regione siciliana. In sinergia con il Consiglio Direttivo, guidato dal Presidente Joseph Zambito, Ficarra lavorerà per fare crescere ANFOP – Associazione Nazionale Formatori Professionisti, nell’impegno di tutelare gli enti e i professionisti della formazione e accrescere la presenza messinese nelle sedi regionali».