Ritorna OggiMilazzoInClasse, concorso indetto dal nostro quotidiano online e patrocinato dal Comune di Milazzo. Questa città e il suo comprensorio per il quinto anno consecutivo saranno raccontati dai ragazzi. Due mesi in cui gli studenti milazzesi si confronteranno con il mondo del giornalismo. A partecipare sono tutte le scuole medie, gli istituti superiori cittadini e la media “E. Fermi” di San Filippo del Mela. Oltre al patrocinio del Comune di Milazzo, infatti, c’è anche per quest’anno quello del Comune di San Filippo del Mela e per la prima volta quello dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo che premierà i ragazzi che nei loro articoli tratteranno tematiche ambientali.



Nel corso delle quattro passate edizioni sono stati numerosissimi gli articoli arrivati in redazione. E tanti i ragazzi che hanno partecipato dimostrando la loro voglia di scrivere e soprattutto di parlare della loro Milazzo. Ogni anno a selezionare i migliori articoli è stata una giuria composta da giornalisti come Orazio Aleppo (caposervizio della redazione Rai di Catania) Emilio Pintaldi (giornalista di Tgs, conduttore del talk di successo Malalingua in onda su Tcf e corrispondente della principale radio di Stato Tedesca), e Gioia Sgarlata (La Repubblica) Maurizio Licordari (Rai 1). E in passato da Santino Franchina, all’epoca vice presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Eleonora Iannelli (Giornale di Sicilia, collaboratrice del Sole24 Ore, scrittrice) e Francesco Musolino, (collaboratore de Il Fatto Quotidiano e Il Messaggero). L’anno precedente, invece, gli studenti sono stati premiati da Nino Amadore (“Il Sole24 ore), Manuela Modica (La Repubblica), Fabio De Pasquale (all’epoca portavoce del presidente dell’Assemblea regionale siciliana) e Rossana Franzone (direttore di Oggi Milazzo e responsabile del progetto).

Gli studenti scriveranno di cronaca, sport, racconteranno storie di personaggi noti milazzesi e affronteranno anche tematiche importanti che riguardano l’attualità.

Gli articoli degli studenti verranno pubblicati in una sezione che rappresenta un giornale nel giornale (CLICCA QUI). Uno pensato da noi della redazione e uno ideato proprio dai ragazzi (www.oggimilazzo.it/inclasse). OggiMilazzoInClasse è un’iniziativa che ha lo scopo di accostare i giovani al mondo dell’informazione. Oggi ai giornalisti viene chiesta una maggiore dinamicità ed un continuo aggiornamento, un modo di scrivere veloce e immediato. Per i ragazzi un mondo da scoprire.

I premi che riceveranno gli studenti sono messi a disposizione da un gruppo di sponsor storici che ha sempre creduto in questo progetto. A Perdichizzi, Horme, Parco Corolla, Emmecart, Marella quest’anno si aggiunge Depagroup (con le sue tre aziende Analysis Center, Medical Center e Atmosphere Wellness & SPA Center) e la libreria Mondadori di Milazzo.

Il concorso prevede una premiazione finale dei migliori articoli per ogni tematica affrontata sia dai ragazzi delle scuole medie che istituti superiori. Chi desidera partecipare al concorso, può contattare direttamente la nostra redazione all’indirizzo mail oggimilazzoinclasse@gmail.com oppure rivolgersi al proprio insegnante di italiano che si raccorderà con i docenti referenti scelti dai dirigenti scolastici.