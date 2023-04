Il consigliere Massimo Bagli ha chiesto con una mozione al consiglio comunale di elaborare un progetto per la mappatura, il frazionamento in settore e la numerazione delle porzioni di litorale di Ponente per meglio identificare le passerelle che da qui a qualche mese saranno posizionate dal Comune per consentire un accesso più agevole in spiaggia dei bagnanti.

In atto infatti diventa difficile poterle localizzare e ciò rischia di essere problematico anche nei casi in cui occorre assicurare intervento dal punto di vista medico-sanitario di pronto soccorso