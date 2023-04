Anthony Terrizzi, studente di sedici anni, alunno dell’Istituto Agrario di Milazzo “F. Leonti”, nutre la curiosità e la passione di intagliare il legno

realizzando oggetti d’arte. La scoperta è avvenuta per caso grazie ad un compagno di scuola (allevatore) che ha indossato scherzosamente ‘a mò di bracciale’, i collari per le capre creati da Anthony.

Tutto è accaduto a scuola poco prima di Natale e ha sollevato tantissima curiosità in tutti noi:ragazzi e professori. Da quel momento siamo venuti a sapere che aveva realizzato anche le canne di una zampogna alla quale ha collegato una sacca di pecora e che suona perfettamente, così come tanti altri suppellettili. Il pastore artista ha ottenuto, con l’orgoglio di tutti noi, il primo articolo per “Oggi Milazzo in classe”.

Giuliana Matranga e D’Amico Denise, 5 A

Istituto Agrario “F. Leonti”

Milazzo