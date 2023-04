Negli ultimi tre anni il Covid-19 è diventato il nostro nemico più grande da combattere. Oggi la situazione è notevolmente migliorata, tuttavia il

virus muta, si propone in altre varianti ed è sempre tra noi. Tanti sono stati i decessi e tanti i periodi bui. Ad oggi il numero dei decessi è

diminuito, comunque è consigliabile usare la mascherina nei luoghi affollati e in quelli chiusi, disinfettare le mani e tenere i comportamenti

che adottiamo da tempo. I vaccini avranno aiutato a diminuire i contagi, ma hanno creato dei problemi di salute specie nei confronti dei soggetti

più fragili, a volte a distanza di tempo dalla somministrazione dello stesso.

In Sicilia il numero dei casi è crollato del quaranta per cento, i contagi sono in calo. I medici hanno spiegato che il Covid è una malattia

infettiva respiratoria che colpisce i polmoni, può causare infezioni al cuore e ad altri organi. Ricordiamo i lockdown, periodi di stop per tutta

la popolazione, chiusi in casa per cercare di contenere la diffusione del virus. Il lockdown è stato un periodo di maggior condivisione in famiglia,

di riscoperta dei valori importanti di cui molte volte, per la vita frenetica, se ne perde il significato. Tale periodo ha avuto un risvolto

negativo per la mancata socializzazione e di relazioni umane, specie tra i giovani, motivo di ansie, depressione e solitudine. Adesso che viviamo

una situazione di quasi normalità è sempre bene non abbassare la guardia perché la battaglia non è ancora conclusa.

Le conseguenze del Covid-19 nei luoghi pubblici di Milazzo. A causa del Covid le attività e i luoghi pubblici hanno avuto dei periodi

di fermo, delle limitazioni per l’osservanza di alcune regole. In tutti gli Stati sono state stabilite delle norme che hanno coinvolto anche

Milazzo, una città dove la presenza dei turisti è forte, specie nella stagione estiva, poiché è circondata dal mare. Ci sono tanti locali, punto

di incontro dei giovani, di tante persone del posto e delle zone limitrofe. Piano piano si sta tornando alla normalità, vedere i tavoli di quei locali,

che per tanto tempo sono stati chiusi, tornare a riempirsi fa piacere.

E’ una rinascita, come un bambino che inizia a camminare e ha paura di cadere perché il Covid non è stato debellato del tutto. A livello locale le conseguenze del Covid hanno coinvolto la gestione delle attività commerciali. Tante attività sono state costrette a chiudere, perchè non hanno superato le perdite in termini economici dei lunghi periodi di lockdown. Nella realtà mamertina tanti locali hanno abbassato le saracinesche per sempre e tante persone hanno perso il lavoro.

Il Covid ha purtroppo creato problemi e disagi in molti aspetti della vita.

Giada Francesca Amato IC

Comprensivo Terzo Milazzo Media “Zirilli”