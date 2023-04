Si ripete, in occasione delle feste pasquali 2023, l’attenzione del Comitato Welfare di Milazzo a favore dei marittimi imbarcati sulle navi presenti in porto.

Lo scorso venerdì Santo (7 aprile) il Comandante della Capitaneria di Porto, Luca Torcigliani, e il Luogotenente Roberto Antonacci, accompagnati da alcuni volontari della Stella Maris di Milazzo, si sono recati a bordo di cinque navi presenti in rada per la consegna di un pacco dono ai marittimi, rivolgendo loro un messaggio augurale. I sacerdoti presenti — il cappellano del porto, padre Saverio Cento, dell’ordine dei Minimi di S. Francesco da Paola, il referente diocesano per l’Apostolato del Mare, don Carmelo Russo, e padre Bonga Majola, sacerdote Oblato di Maria Immacolata — hanno curato i momenti di preghiera, in italiano e in lingua inglese. Molti marittimi hanno avuto la possibilità di accostarsi alla confessione e all’eucarestia.

I doni pasquali portati a bordo sono stati acquistati con il contributo degli operatori del porto di Milazzo e grazie ai fondi che l’ITF (International Transport Workers’ Federation) ha ritenuto di destinare alla Stella Maris di Milazzo per l’intraprendenza e le iniziative adottate a favore di tutti gli operatori del porto mamertino.

È ormai da anni che si rinnova l’attenzione per i marittimi di passaggio nel golfo Milazzo, ma non è mai una routine — ha fatto sapere padre Carmelo. Siamo stati accolti sempre con molta cordialità dai comandanti delle navi e dallo staff. Sono lavoratori e lavoratrici “invisibili” che soffrono, soprattutto nei giorni di festa, la lontananza dagli affetti di casa. Mi auguro che l’indotto del porto e la città di Milazzo sappiano avere un cuore attento ai bisogni della gente di mare. D’altronde, la loro storia è anche la nostra storia.

Di ritorno dalla missione in mare, i sacerdoti si sono fermati presso la cappellina del Molo Marullo e hanno rivolto un sentito ringraziamento al presidente della Stella Maris di Milazzo, Matteo Di Flavia, per il pluriennale servizio di accoglienza a vantaggio dei marittimi.