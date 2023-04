Via Crucis, “La via della Passione” nel centro di Milazzo

Su iniziativa dell’associazione teatrale “Borgo Antico” e il patrocinio dell’Amministrazione comunale si svolgerà oggi – sabato 8 aprile – oggi alle 17 la “Via della Passione” che con la regia di Enzo Paci e il coinvolgimento di personaggi in abiti d’epoca vuole segnare la continuità con gli anni della Via crucis del Borgo. L’evento è stato rappresentato domenica scorsa nella chiesa del Sacro Cuore, con la voce narrante di Rosaria Cusumano e le musiche dal vivo del Maestro Giuseppe Del Bono.

Questo pomeriggio invece la rappresentazione si svolgerà lungo le vie cittadine. La partenza dall’Atrio del Carmine con percorso che interesserà via Crispi, il Lungomare Garibaldi, la via Cristoforo Colombo, quindi la via Impallomeni, continuando verso il Castello. All’interno del duomo antico verrà rappresentata la Passione, attraverso varie scene: il Battesimo di Cristo, le tentazioni di Satana, le beatitudini, l’ultima cena, Gesù condotto davanti al sinedrio, la condanna di Pilato, la Passione di Cristo con la salita al Calvario, la crocifissione; la risurrezione.