Le forze dell’ordine stanno indagando sull’incendio di una Fiat Panda avvenuto ieri sera nella centralissima via Umberto I poco dopo le 23. Apparentemente si sarebbe trattato di un corto circuito visto che il mezzo sarebbe stato parcheggiato un paio di ore prima e non vi sarebbero elementi che lascino pensare ad un atto incendiario da parte di ignoti (tra l’altro il venerdì sera la via è molto trafficata e di certo non è un momento “tranquillo” per un atto doloso) ma essendo l’automobile utilizzata dal segretario comunale Andreina Mazzù, un ruolo amministrativo molto delicato, si sta cercando di rimuovere ogni dubbio in merito.

Dopo l’intervento dei vigili del fuoco che hanno spento le fiamme, stamattina si sono svolti i sopralluoghi dei carabinieri alla ricerca di eventuali indizi. Come avviene in questi casi si cercano tracce di sostanze infiammabili e si verificano i filmati delle telecamere di sorveglianza. Visionando un video che è stato diffuso sui social ieri sera, le fiamme sarebbero partite dal vano motore o dalla parte anteriore sottostante. Stamattina la segretaria Mazzù è stata sentita dai carabinieri.