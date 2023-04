I Carabinieri hanno arrestato l’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine, mettendolo a disposizione della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e hanno prontamente recuperato e restituito la refurtiva al titolare dell’esercizio commerciale.

I Carabinieri della Stazione di San Filippo del Mela ed i militari del Radiomobile della Compagnia di Milazzo, allertati dalla segnalazione di un furto, sono intervenuti al supermercato Coop (ex Standa), bloccando l’uomo che, poco prima, dopo aver forzato la porta di ingresso, si era introdotto all’interno dell’esercizio pubblico, impossessandosi di merce alimentare di vario genere e tentando di asportare anche il contenuto di due registratori di cassa.

Tentato furto al supermercato Coop di via Giorgio Rizzo. I carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno arrestato un 52enne ritenuto responsabile del reato di tentato furto aggravato.

