Sarà il dirigente capo del Genio Civile di Messina Nicola Alleruzzo a decidere nelle prossime ore sulla chiusura del ponte sul torrente Mela. In ogni caso il provvedimento sarà inevitabile appena i lavori di recupero della struttura entreranno nel vivo. Il ponte è pericolante e, per consentire di effettuare in sicurezza i lavori che prevedono la demolizione di alcune sezioni, non si può consentire il passaggio di mezzi. Proprio per questo il Genio Civile nel giro di qualche giorno dovrà redigere un computo metrico per definire i costi di una una strada a raso in terra battuta da realizzarsi a valle del torrente, attraverso un sistema di sostegno tubolare (lato spiaggia).

E’ stato deciso nel corso del sopralluogo tenuto questa mattina alla presenza del Genio Civile e dei rappresentanti della Città metropolitana di Messina, dei Comuni di Milazzo e Barcellona (presenti l’assessore Santi Romagnolo e il primo cittadino Pinuccio Calabrò) e del deputato Pippo Lombardo.

Se il ponte sarà chiuso prima che la viabilità alternativa venga realizzata, il sindaco Pinuccio Calabrò, presente alla riunione, ha già fatto sapere che si recherà dal prefetto. I lavori sono stati avviati nel dicembre 2021, fino ad oggi sono state rinnovate solo le rampe di accesso. «Eppure – dice il sindaco Pinuccio Calabrò – ad un anno e mezzo dall’avvio del cantiere nessuno alla Città metropolitana o al Genio Civile si era posto il problema di garantire con un bypass un passaggio vitale come quello tra Milazzo e Barcellona appena i lavori fossero entrati nel vivo. Un’assurdità»

Anche Lombardo non ha lesinato critiche al modus operandi nei confronti del Genio Civile (appaltatore del recupero dell’opera con un impegno di spesa di 4 milioni di euro). «Domani mattina mi recherò negli uffici del Genio Civile per parlare con il dirigente Alleruzzo».

Il sindaco Pippo Midili, assente all’incontro, nell’auspicare che tale “bypass” venga realizzato in tempi brevi ha comunque chiesto che sino ad allora sia evitata la chiusura del ponte per evitare gravi disagi alla comunità.