Al “Nuovo Circolo Tennis e Vela di Milazzo asd” si è disputata la prima gara del campionato Fit a squadre, nel neo promosso girone della serie D2.

La rappresentativa milazzese passata dalla D3 alla D2 nella stagione 2022, quest’anno dunque vedrà la sua partecipazione nel superiore campionato regionale anche nella formazione Over 35, categorie mai raggiunte a Milazzo!

La squadra D2 e over35 composta dagli atleti Paolo Rigano, Alberto Grosso, Stefano Cavallaro, Nicola Formica e Angelo Coraci, alla guida tecnica del maestro Stefano Cambria, si è misurata sabato scorso contro il TC Fiumefreddo, per la prima gara del tabellone provinciale, imponendosi 2 a 1.



Il 2023 sarà anche il battesimo per il settore femminile milazzese, con la partecipazione della squadra femminile nel campionato D3, la cui rappresentativa è guidata dal tecnico Lisa Munafò.

L’attività tennistica con il lavoro dei tecnici e dirigenti del nuovo circolo tennis e Vela di Milazzo ha visto crescere molto il movimento a Milazzo, il notevole incremento della scuola tennis, le partecipazioni dei juniores mamertini alle tappe provinciali del Fit Junior Program 2023 nei quali si sono anche affermati alcuni giovanissimi atelti come Elia Polistana (nella foto) che ha conquistato un difficilissimo 2° posto assoluto, davanti alla concorrenza dei tanti blasonati circoli messinesi.

Non ultima la partecipazione alla “Coppa Italia” campionato nazionale Tpra che ha visto una dignitosa rappresentativa milazzese capitanata da Giovanni Vaccarino, battersi nelle 5 gare provinciali lasciando il passo agli ottavi di finale.

Grazie anche all’offerta cittadina dei nuovi campi di Fiumarella con l’asd Red Ant guidata dai fratelli Irato e di recente affiliata alla FIT, in co-organizzazione con il “nuovo circolo tennis e vela di Milazzo asd”, i due sodalizi sportivi hanno già dato prova di capacità organizzativa non ultima la tappa del campionato nazionale TPRA nel febbraio 2022 e già nella tappa “ROAD TO ROME 2023” dal 16 al 19 marzo scorso con 108 iscritti in 6 categorie, hanno confermato la solidità dell’organizzazione, rappresentando un polo di attrazione tennistica provinciale un grande crescita.

Soddisfatto il team tecnico composto dal maestro Stefano Cambria, Lisa Munafò ed il presidente Pino Ragusi con i dirigenti Alan De Marco ed il nuovo ingresso di Giovanni Vaccarino, delegato al settore.