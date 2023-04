Riapre il ristorante dell’Eolian Milazzo Hotel. La nuova stagione della struttura alberghiera più grande di Milazzo riparte con grandi novità. Prima fra tutte proprio la nuova ripresa del ristorante che rinasce grazie alla collaborazione con il giovane chef Massimo Milano. «Sarà – anticipa Marco Falletta, direttore della struttura – un posto all’insegna della valorizzazione della tradizione siciliana. Verranno proposti piatti tipici e tutti i prodotti verranno selezionati da presidi siciliani certificati per la loro genuinità». Non va dimenticato che la passata gestione targata Eolian del ristorante ha regalato numerosi premi e riconoscimenti.

Il ristorante già attivo dal 30 marzo sarà aperto a cena, periodo estivo anche a pranzo, e anche a bordo piscina, sempre in estata, per regalare momenti di gusto e relax unici. La struttura è aperta anche all’organizzazione di eventi e banchetti.

Ma non c’è solo questa cambiamento ad animare la riapertura della struttura alberghiera che sovrasta Milazzo con le sue quarantasei camere, ristorante, piscina, campo da tennis.

Per gli ospiti dell’Eolian Milazzo Hotel, che già hanno la possibilità di scegliere fra due piscine con acqua salata ed una con idromassaggio aperta al pubblico dal 30 giugno, a loro disposizione ci sarà una nuova figura professionale in grado di creare per loro itinerari turistici studiati per tour di solo mare, montagna o anche solo enogastronomici.

«Anche questa – interviene Falletta – sarà un’iniziativa che ha lo scopo di valorizzare il nostro territorio. Gli itinerari saranno personalizzati in base alle richieste dei nostri ospiti e andranno dai semplici giri in barca a vere e proprie escursioni in tutta la provincia di Messina».

Ad animare la stagione dellEolian Milazzo Hotel sarà sempre il comparto convegnistico che quest’anno presente in maniera ancora più attiva. In cantiere già numerosi eventi di spessore internazionale e nazionale. Quelli organizzati negli scorsi anni hanno portato nella Città del Capo persone provenienti da tutto il mondo confermando l’Eolian Hotel leader nel settore.

Insomma i presupposti per un bellissima stagione ci sono tutti.

