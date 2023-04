Una raccolta fondi sulla piattaforma gofund per aiutare Giuseppe Merulla, un quarantesettenne di Pace del Mela, coinvolto in un terribile incidente a Giammoro che lo ha reso tetraplegico. A lanciarla nei giorni scorsi è stata un’amica di famiglia, Marianna Oriti, nel tentativo di raccogliere una cifra necessaria a continuare a curarlo in un centro altamente specializzato a Innsbruck, lo stesso dove fu trasferito il campione di Formula 1, Michael Schumacher dopo l’incidente con gli sci che lo ha paralizzato.

Come spiega nel suo accorato appello Marianna, a maggio del 2021 Giuseppe, già dipendente negli uffici amministrativi della catena Centro Convenienza, a causa della manovra vietata di un automobilista, è rimasto vittima di un bruttissimo incidente a Giammoro a bordo della sua moto, a seguito del quale ha riportato gravissime lesioni ed è rimasto tetraplegico.

Dopo una lunga degenza ospedaliera il quarantasettenne, che viveva tra Milazzo e Pace del Mela ed era apprezzato per la sua bonomia ed educazione (la sua passione moto e ciclismo) , è stato ricoverato in una struttura riabilitativa a Messina. Ma dal mese di dicembre è ricoverato in un importante centro di riabilitazione di Innsbruck, dove finalmente sta facendo i primi veri progressi. Da poco ha iniziato a pronunciare delle parole, riconosce sua sorella Francesca, sua mamma Nicoletta (insegnante del tecnico Da Vinci di Milazzo in pensione) e ricorda i nomi delle persone a lui care.

«La strada, però, è ancora lunga – spiega Marianna – e, anche se la compagnia assicurativa ha già corrisposto degli acconti, la battaglia legale sarà tortuosa e complessa. Le spese per la riabilitazione sono elevatissime e Giuseppe ha ancora bisogno di tanto tempo e, purtroppo, di ingenti somme di denaro. Questa raccolta fondi ha come unica finalità quella di aiutare Giuseppe e la sua famiglia ad affrontare le spese mediche per il lungo e faticoso percorso riabilitativo».

Per chi volesse aiutare la famiglia Merulla, sostenendo le cure per Giuseppe, può partecipare alla raccolta fondi su gofund (CLICCA QUI)