C’erano anche 2 atleti delle Officine fit club di Milazzo alla XXI edizione della Milano Marathon tenutasi ieri, domenica 2 aprile, nel capoluogo lombardo. Coach Danilo Paradiso ha concluso la gara in 3h 50’, Alessandro Lombardo in 4h 28’ .

La Milano Marathon si conferma la maratona più veloce sul territorio italiano, infatti, ha visto come vincitore assoluto Andrew kwemoi che ha percorso i 42 km 195 mt in 2h 7’. Quinto il campione olimpico sui 10 mila metri su pista Yemen Crippa alla sua prima esperienza sulla distanza regina.

