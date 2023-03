Una catena umana per protestare contro il taglio degli alberi a Piazza Marconi. Sabato scorso si è tenuto un secondo sit-in promosso da associazioni ambientaliste e culturali che chiedono la rimodulazione del progetto per evitare il taglio di tre pini. Un centinaio di persone, dopo alcuni interventi dei promotori, si sono tenuti per mano creando una catena umana attorno alla recinzione dell’area di cantiere (GUARDA VIDEO).

«Il progetto – ha detto Peppe Falliti dell’Associazione medici per l’ambiente – va restituito per una profonda revisione, che sia capace di conciliare i valori di conservazione della fontana, delle alberature di pregio e della forma architettonica e storica della piazza, a suo tempo progettata dall’architetto Letterio Savoia». «Ciò, sempre a nostro parere – ha aggiunto Pippo Ruggeri di Legambiente del Tirreno – non necessariamente mette a repentaglio il contratto d’appalto, potendosi configurare come una variante in corso d’opera».

I CONSIGLIERI A FAVORE DELLA RIQUALIFICAZIONE. Sulla riqualificazione di piazza Marconi, prendono posizione le forze politiche che sostengono l’Amministrazione Midili. Ben 19 consiglieri comunali (Mario Sindoni, Alessia Pellegrino, Rosario Piraino, Fabiana Bambaci, Pippo Doddo, Massimo Bagli, Maria Sottile, Santina Sgrò, Danilo Ficarra, Franco Rizzo, Lydia Russo, Nino Italiano, Franco Russo, Valentina Cocuzza, Antonio Amato, Maria Magliarditi, Santino Saraò, Peppe Stagno e il presidente del civico consesso Alessandro Oliva) hanno diffuso una nota contestando “l’atteggiamento di alcuni ambientalisti che stanno portando avanti una battaglia senza avere contezza della tipologia di intervento e continuando ad ignorare quanto il sindaco Midili ha spiegato nel corso della diretta social della scorsa settimana e agli organi di stampa”.

«Riteniamo invece – scrivono i consiglieri– questo progetto fondamentale per la visione futura della nostra cittadina in quanto integrato nello sviluppo di un’area che comprende anche lo scalo ferroviario e l’ex stazione Fs che dovrà essere riqualificata. Quello che troviamo veramente strana è la contestazione fortunatamente di pochi cittadini “addetti ai lavori” forse tratti in inganno da un passaparola non verificato. Infatti l’estratto del progetto inoltrato da persone non certo riconducibili all’amministrazione comunale è mancante della parte ancora più interna di collegamento con l’asse viario e la zona sulla destra, dove sarà realizzata l’area di interscambio oltre al primo parco urbano con oltre 10mila metri di percorsi tra verde ed alberi. L’insieme rappresenta la “nuova Milazzo”, che con il Pudm ed il completamento del Put sarà lanciata in una nuova era dopo anni di immobilismo. Noi – concludono i 19 consiglieri – continuiamo la nostra battaglia, fieramente, accanto al primo cittadino».