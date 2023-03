A dar voce alle imprese, da oggi è ufficialmente accreditato alla Camera dei Deputati il Presidente Nazionale di Confimprenditori. Un grande traguardo per il milazzese Stefano Ruvolo, che potrà dunque portare a Montecitorio la voce degli imprenditori e interloquire con i parlamentari sulle materie e sui temi per cui il sodalizio si batte da sempre. «È importante che il mondo politico ascolti direttamente dalle imprese sia i nostri problemi reali sia le nostre proposte per affrontarli», ha commentato Ruvolo.



