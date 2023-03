L’evento è in programma sabato 25 marzo, alle 10. Il dibattito con l’autore, moderato dagli avvocati Rosa Nastasi e Alfio Chirafisi., verrà portato avanti da Valentina Sabino , psicologa del Centro Studi Attivamente e da Carola Maimone.

Nel corso della mattinata la presentazione verrà intervallata dalle composizioni musicali di Ylenia Scuderi.

Nella società postmoderna – scrive Pasquale Romeo nel suo libro – le persone fanno parte della “generazione tapis roulant”: sempre di corsa, senza respiro, troppo impegnata nei mondi paralleli delle tecnologie e del web per fermarsi un attimo e prendersi cura della propria salute interiore. Il tempo non è mai abbastanza e solo una cosa è costante: l’inquietudine pura che attanaglia l’animo umano. Un’angoscia e un’ansia che spesso accompagnano sottotraccia le nostre grandi e piccole difficoltà quotidiane, trasformando semplici banalità in ostacoli che sembrano insormontabili.

Ma c’è una straordinaria forza, dentro di noi, che può farci danzare con la vita e procurarci un sorriso quando meno ce lo aspettiamo, anche nelle situazioni più improbabili: la resilienza. Il libro ci porta, passo dopo passo, alla sua scoperta, ed è arricchito da test per valutare il grado di stress, la capacità personale di resilienza e da consigli per vivere al meglio situazioni difficili, complicate o dolorose.