Basket School Messina – Svincolati Milazzo 63-81. Parziali:14-14 32-33 47-56 63-81. La svincolati Milazzo già promossa in serie B Interregionale, si impone sul parquet della Basket School Messina e diventa capolista solitaria del campionato di serie C Gold. La compagine milazzese dopo le prime due frazioni in equilibrio, 32-33 al riposo lungo, allunga nel terzo periodo volando sul +9. Ultimo quarto con i padroni di casa che non mollano e tornano sotto, – 5. I ragazzi di Coach Trimboli respingono però il tentativo dei locali e sospinti dai numerosi tifosi al seguito mettono in cassaforte il risultato.

Nei minuti finali i mamertini tornano con il vantaggio in doppia cifra ed al giungere della sirena chiudono sul + 18, 63-81. Per Milazzo la conquista anche del primo posto si avvicina sempre più.

Basket School Messina: Maddaloni 9, Obitsoe n.e., Freni n.e., Di Dio 23, Scimone 14, Tartamella 4, Linde, Mancasola 8, Zivkovic 1, Cordaro 1. All.Sidoti.

Svincolati Milazzo: Salvatico 2, Patanè S. n.e., Barbera 11, Popadic 2, Tarolis 15, Bolletta 10, Mihajlovic 2, Marcetic n.e., Sindoni 7, Busco 13, Scredi n.e., Manfrè 19. All. Trimboli

Arbitri: Alessandro Lorefice e Matteo Filesi