VIDEO. Oltre 150 fiocchetti verdi per dire no al taglio degli alberi di Piazza Marconi. Ieri mattina ambientalisti, cittadini ed esponenti dell’opposizione (Lorenzo italiano e Damiano Maisano) hanno manifestato nell’area antistante la vecchia stazione ferroviaria per dire no al progetto di riqualificazione della piazza che l’Amministrazione Midili intende portare avanti e che prevede l’abbattimento di pini decennali. Ognuno indossava una spilletta con un fiocco verde, simbolo della protesta.

Un progetto che – secondo i manifestanti – non tiene conto della memoria e della storia della piazza. A condividere la protesta anche Cai, Lute, Civico6, Slow food Peloritani Tirrenici e 02 Italia. Tra i partecipanti l’ex sindaco Nino Nastasi, il maestro floral design Carmelo Antonuccio.

Peppe Falliti, responsabile dell’associazione Medici per l’ambiente: «Ho presentato un esposto per l’imminente taglio degli alberi e distruzione di piazza Marconi, in assenza del parere obbligatorio della Soprintendenza per via del vincolo ope legis gravante sulla piazza. Stanno apponendo cartelli per accelerare il taglio. È evidente che vogliono forzare i tempi, ma si profilerebbero altri reati, oltre quello penale per la violazione delle leggi ambientali».

«Chiediamo che il progetto venga profondamente revisionato in modo da mantenere i segni della memoria», aggiunge Pippo Ruggeri di Legambiente. Durante il sit-in sono state raccolte altre firme per un a petizione che si aggiungono alle 1200 già raccolte. Si può firmare anche online a questo linl: (CLICCA QUI PER FIRMARE)».

Il sindaco Pippo Midili ha annunciato sui social, stasera, lunedì 20 marzo, alle 19, una diretta social sull’argomento. «Verde….. Bianco e rosso. Milazzo s’è desta? – scrive ispirato il sindaco con un taglio patriottico – in diretta vi racconterò del festival dell’ipocrisia politica e non, delle menzogne dette con cognizione di causa e di chi ha tolto e toglie l’aria alla città ed ai giovani Milazzesi. Basta con un passato che ha distrutto ed imprigionato tutto ed oggi si veste di verginità».

IL VIDEO DI RAFFAELLA NASTASI