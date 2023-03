Il materiale asportato è stato restituito all’ente gestore del tratto stradale, mentre l’uomo è stato denunciato per ricettazione alla Procura di Barcellona.

Le ricerche hanno permesso di trovare subito dopo il materiale asportato nel giardino di un cittadino che viveva vicino al cantiere, il quale, di fronte all’evidenza ha ammesso le proprie responsabilità, non fornendo nessun motivo in merito alla commissione del gesto.

Nei giorni scorsi, i militari dell’Arma hanno ricevuto la denuncia di furto di due cartelli stradali indicanti frecce e di quattro sacchetti di appesantimento, asportati in due notti differenti, uno dopo l’altro, sulla SS113 nel Comune di San Filippo del Mela, ove erano stati collocati temporaneamente per segnalare un tratto pericoloso.

