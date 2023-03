L’associazione fin dalla sua costituzione nel 2011, ha svolto attività di supporto attivo nella promozione del patrimonio culturale ed artistico della città di Milazzo, in particolare nel sostenere lo sviluppo e la fruizione della Città Fortificata e Castello di Milazzo. Ha preso parte attivamente negli anni alla realizzazione di eventi molto rilevanti che ha visto il Maniero di Milazzo protagonista; convegni, mostre, concerti, estemporanee, attività di supporto agli Enti coinvolti nella gestione, tutte attività anche in coordinamento con altre associazioni milazzesi, che hanno reso la Città Fortificata e la città tutta, un importante polo attrattivo.

La milazzese Elvira Valentina Resta è stata eletta nuovo presidente dell’associazione culturale La Compagnia del Castello di Milazzo. Eletta per il prossimo triennio all’unanimità dall’Assemblea dei soci, Resta succede a Giovanni Bono , che conclude il mandato iniziato nel 2019.

