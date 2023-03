La corte di Appello di Messina, riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Barcellona P.G., ha assolto un fruttivendolo milazzese, accusato di oltraggio a Pubblico ufficiale per aver rivolto, nel corso della redazione del verbale dell’ennesimo sequestro effettuato a suo carico, alla presenza degli agenti, alla ex Comandante della Polizia Locale, Gisella Puleo, alcune espressioni giudicate oltraggiose. “Io se non posso lavorare vengo a rubare a casa sua, dopo vengo a rubare a casa dei suoi agenti”, aveva detto.

Il legale del Commerciante, l’avvocato Alessandro Cattafi, infatti è riuscito a dimostrare che le espressioni rivolte dal suo assistito non solo non constavano dei requisiti necessari per considerarsi oltraggiose ovvero lesive del decoro e dell’onore degli agenti ma risultavano altresì prive di qualunque manifestazione offensiva anche solo per essere ritenute minacciose.

Tale tesi, ampiamente accolta dalla Corte, ha portato la stessa ad assolvere il commerciante milazzese dal reato perché il fatto non sussiste e pertanto a revocare tutte le statuizioni civili.