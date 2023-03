Si è dimessa l’avvocato Beatrice De Gaetano, assessora al Comune di Milazzo, titolare delle deleghe alla Viabilità e Polizia Municipale, Protezione Civile, Politiche giovanili, della famiglia e Parità di genere. La notizia era già nell’aria visto che la copertura politica dell’esponente della giunta era venuta a mancare già da settimane e il primo cittadino Pippo Midili avrebbe in ogni caso preso le consequenziali decisioni politiche. Ufficialmente, dunque, l’avvocato De Gaetano si è dimessa. Nelle prossime ore dovrebbe essere nominato in giunta Francesco Coppolino, già consigliere comunale non riconfermato. A sostenerlo in aula (anche se non ufficialmente) sarà il gruppo CambiaMente composto da Maria Magliarditi e Antonio Amato, vicini al governatore regionale Renato Scihifani.

De Gaetano nella lettera inviata al sindaco spiega che la decisione di lasciare l’incarico è “esclusivamente di natura personale in quanto negli ultimi mesi gli impegni professionali sono aumentati rendendo poco conciliabile la mia attività con l’azione politico-amministrativa che comporta un impegno costante. Impegno che la sottoscritta – si legge nella nota – ha svolto in questi due anni e mezzo di mandato sempre con grande entusiasmo, spirito di servizio e disponibilità con l’unico obiettivo di essere a disposizione della collettività”.

DIETRO LE QUINTE. La nascita del gruppo politico CambiaMente ha portato sui social a ironizzare sui cambiamenti paventati alla politica locale senza che, concretamente, si abbia alcun tipo di riscontro oggettivo. Ed ecco la revisione ironica del logo: