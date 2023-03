I tempi sono stati confermati anche nel corso di una riunione che si sono svolti tra la direzione viabilità della Città Metropolitana, l’ufficio regionale del Genio Civile e i Comuni di Milazzo e Barcellona. A protestare i rappresentanti dei due centri ma non sembra vi siano alternative. I lavori sarebbero dovuti partire già lo scorso anno ma sono stati rallentati per un problema tecnico legato alla necessità della Regione di riaccertare le somme già finanziate.

Il cantiere consentirà l’esecuzione del “consolidamento” dei piloni e della “ricostruzione dell’impalcato” del ponte a tre campate realizzato in cemento armato sul torrente Mela e che allo stato risulta sensibilmente deteriorato. Ad eseguirli sarà l’impresa, la “Z. Costruzioni srl” di Aragona, in provincia di Agrigento, alla quale è stata subappaltata la commessa da parte della società aggiudicataria dell’opera, la “Athanor-Consorzio stabile s.c.a r.l.” di Bari., Il progetto di consolidamento e di ricostruzione dell’impalcato del viadotto è stato realizzato dal Genio civile di Messina, che è stato anche la stazione appaltante. Il finanziamento di 5 milioni è stato assegnato dal dipartimento regionale dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità.

Spostarsi tra Milazzo e Barcellona potrebbe diventare un vero dramma. Il ponte del Mela che collega i due comuni lungo la litoranea di Ponente e che attualmente si percorre a senso alternato gestito da un semaforo, sarà presto oggetto di importanti lavori di consolidamento e ricostruzione che dureranno circa un anno e renderanno impraticabile il passaggio dei mezzi. Oltre all’autostrada l’unica via di collegamento sarà la nazionale che passa da Olivarella o da Botteghelle e transita fino a Barcellona passando da Merì.

Ponente, il Ponte del Mela rimarrà chiuso per un anno: disagi per collegare Milazzo a Barcellona

