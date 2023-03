“Le memorie non vanno scordate” è questo il titolo dell’evento in programma venerdì 17 marzo alle 16.30 alla Scuola Media Luigi Rizzo di Milazzo. Sarà un’occasione in cui la musica oltre a rendere viva la memoria e a divenire essa stessa cura per ogni ferita, farà da sottofondo alla presentazione del libro: “Il nemico non è. I cantautori, la guerra e il conflitto sociale” di Mario Bonanno.

