I fedeli mamertini si accingono a celebrare San Giuseppe. Quest’anno la statua del santo non sarà presente poiché si trova in fase di restauro e pertanto non sarà svolta la tradizionale processione. In occasione dei festeggiamenti, dopo lo stop forzato, venerdì 17 marzo, nella scalinata del Castello, ritornerà la “Sagra della sfincia”, una manifestazione patrocinata dal Comune di Milazzo. Il ricavato della serata verrà devoluto interamente al restauro di San Giuseppe. Il programma della manifestazione prevede alle ore 18 l’intrattenimento per i più piccoli, e la possibilità di degustare il dolce tipico della festa di San Giuseppe (la sfincia) in un assortimento di diversi gusti. Mentre dalle ore 21:00 inizierà un intrattenimento musicale a cura di “Luciano Fraita Show”.

Tutte le celebrazioni religiose, invece, verranno svolte alla Chiesa del S. Rosario (Borgo Antico Di Milazzo), nell’attesa che si completino i lavori interni della chiesetta dedicata al padre di Gesù. Questo il programma religioso:

MERCOLEDÌ 15 MARZO – SETTIMO MERCOLEDÌ

Ore 17:15 Preghiamo il S. Rosario.

Ore 17:45 Coroncina a S. Giuseppe.

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica.

TRIDUO DI PREPARAZIONE ALLA FESTA

VENERDÌ 17 MARZO

Ore 17:15 Preghiamo il S. Rosario.

Ore 17:45 Preghiera a S. Giuseppe.

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica.

SABATO 18 MARZO

Ore 17:15 Preghiamo il S. Rosario.

Ore 17:45 Preghiera a S. Giuseppe.

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica,

a seguire Concerto Corale in onore a San Giuseppe

a cura del Coro Parrocchiale “N.S. del S. Rosario”, Coro di “San Giovanni Battista” e il Coro della Lute ”Le Note d’Argento”.

DOMENICA 19 MARZO – IV° DOMENICA DI QUARESIMA

Ore 10:00 Celebrazione Eucaristica.

Ore 17:15 Preghiamo il S. Rosario.

Ore 17:45 Preghiera a S. Giuseppe.

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica.

LUNEDÌ 20 MARZO – SOLENNITÀ DI SAN GIUSEPPE

Ore 08:00 Sparo di colpi a cannone.

Ore 08:30 Celebrazione Eucaristica.

Ore 10:00 Celebrazione Eucaristica.

Ore 12:00 Sparo di colpi a cannone.

Ore 18:00 Celebrazione Eucaristica,

a seguire “TAVOLATA DI SAN GIUSEPPE” , un momento simbolo di ringraziamento con svariati tipi di pietanze legate alla tradizione di San Giuseppe, offerti dai vari devoti, fedeli e locali cittadini. A conclusione verrà effettuata l’estrazione dei premi del sorteggio. A conclusione di ogni Celebrazione verranno benedetti i pani che ognuno vorrà portare dalla propria abitazione.