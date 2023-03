Milazzo rischia di perdere il commissariato di polizia. Entro luglio le forze dell’ordine dovranno lasciare la sede di via Francesco Crispi, accanto al municipio, poiché l’ente comunale deve rientrare in possesso dei locali e avviare una ristrutturazione complessiva del plesso. L’amministrazione comunale, infatti, nell’ambito della programma nazionale di Rigenerazione urbana ha ottenuto un finanziamento da oltre due milioni di euro per recuperare il complesso edilizio che comprende anche l’adiacente ex mercato coperto di via Pescheria e trasformarlo in un centro servizi, pena la perdita dei fondi.

Il Ministero degli Interni aveva individuato come nuova sede il “palazzo Magnisi” di via Cumbo Borgia, di fronte alla scuola elementare Piaggia, ma per l’adeguamento dell’immobile servirebbe oltre un anno di tempo. L’immobile, che nella parte retrostante si affaccia in vico Zirilli dove fino a qualche anno fa era ospitata la sede dell’Agenzia delle Entrate, è stato confiscato dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità.

Il comune ha proposto, così, altre alternative. La più concreta sembrava l’ex scuola Zirilli che attualmente ospita la polizia locale (l’intento del sindaco Midili è di riportare i vigili urbani alla sede centrale) ma il sopralluogo di un paio di giorni fa a cui hanno preso parte i vertici di questura e prefettura non è andato a buon fine in quanto la sede si sarebbe rivelata fatiscente e non idonea. Un’altra proposta sarebbe stata l’ex sede dell’ufficio tecnico comunale, in via Cappuccini, accanto al Cimitero, ma anche la proposta è stata bocciata sul nascere.

La questione è delicata perché se i locali non verranno liberati verrà perso il finanziamento milionario. Ma se gli agenti lasceranno la sede e non ne troveranno una nuova qualcuno vocifera che si potrebbe temporaneamente trasferire il personale a Barcellona. Sara vero? Si attendono le prese di posizioni ufficiali.