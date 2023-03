Due tavole rotonde e tanti esperti per sensibilizzare sul tema della legaità. Martedì 7 marzo, al teatro Trifiletti, l’associazione giovanile “La Fenice” presenterà la “Giornata della legalità”. L’evento, patrocinato da Fairplay (comitato Sicilia) e dal comune di Milazzo, sarà moderato da Marco Spada e vedrà come ospiti Marco Pandolfo e i fratelli Campagna per quanto concerne la prima tavola rotonda incentrata sui parenti delle vittime di mafia.

A prendere parte alla seconda tavola rotonda sarà il giudice Ennio Fiocco con professori universitari, avvocati ed esponenti delle forze dell’ordine. Si dibatterà sul 41Bis, sulla riforma Cartabia, passando per il piano sulla giustizia del ministro Nordio, oltre a fare un punto sulla lotta alla criminalità organizzata nella provincia di Messina.