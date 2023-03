«Insieme nel lavoro di rete e la co – progettualità per diminuire sempre più la percentuale della dispersione scolastica e pianificare azioni di controllo, contrasto e prevenzione della Dispersione scolastica nel e con il territorio». Questo quanto dichiarato dal dirigente scolastico, Elvira Rigoli, coordinatrice dell’ Osservatorio d’area presente nella sede scolastica dell’ IC. “Primo” di Milazzo, nell’avviare i lavori dell’incontro di formazione/informazione, rivolto ai referenti della Dispersione scolastica individuati nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parte attiva dell’ Osservatorio d’area “Garibaldi”.

L’Osservatorio “Garibaldi” coordina il lavoro di rete delle scuole ricadenti nel territorio dei Comuni di Barcellona P.G., Merì, Castroreale, Rodì Milici, Milazzo, San Filippo del Mela, S. Lucia del Mela, Pace del Mela, Gualtieri, Condrò, San Pier Niceto, Saponara, Spadafora, Rometta, Lipari, S. Marina Salina, Malfa, Leni, Brolo, Sant’Angelo di Brolo, S. Piero Patti, Montalbano Elicona e Librizzi. Durante l’incontro la responsabile OPT dell’ Osservatorio “Garibaldi”, prof. Costantino Antonella, ha messo in evidenza le procedure e le modalità di monitoraggio mensile del fenomeno e le azioni da programmare con le comunità scolastiche per gli interventi nei casi a rischio di Dispersione Implicita ed Esplicita.

«È sempre il momento di prendersi cura dei nostri ragazzi “tutti”, ma, soprattutto, di quelli che vivono disagi personali, relazionali, socio/educativi e apprenditivi. È necessario attivare azioni d’intervento per rendere la scuola e il suo Ben – Essere fruibile a tutti e ciascuno nel rispetto delle individuali potenzialità e propensioni educative e professionali per la formazione di una società di qualità, resiliente , equa e capace di sostenibilità di vita».

Questa la riflessione che ha accompagnato la Mission dell’ incontro. La scuola, le famiglie e il territorio socio/culturale ed economico sposano il miglioramento e la crescita costruttiva delle comunità Glocali.

Presentato anche il Protocollo d’intesa tra gli Osservatori d’area della provincia di Messina e la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, siglato nel luglio del 2019 e garante di tempestive azioni sinergiche tra gli attori, protagonisti del contrasto alla dispersione scolastica e giovanile nel territorio provinciale. In un periodo di PNRR, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nei vari settori della società, anche la scuola ne è investita con le varie misure: Scuola 4.0 “Next Generation Classroom e Next Generation Labs” e Missione 4 – Investimento 4, C.1 “ Riduzione dei Divari territoriali”.

A tal proposito viene sottolineata la necessità di rendere sinergiche le progettazioni dei finanziamenti delle Misure previste nel PNRR per l’efficacia delle scuole di qualità, eque e sostenibili per il miglioramento e la formazione di comunità resilienti e di Nuovo Umanesimo, ricche di Persone di Cittadinanza Attiva e pro – Attiva, capaci di vivere pienamente e interattivamente la Transizione Ecologica e Digitale. In questo scenario la fanno da padroni i Patti Educati di Comunità, promossi e valorizzati dall’ Osservatorio d’ area “Garibaldi” sul proprio territorio d’azione per la co-progettazione educativa tra le forze scolastiche, sociali, associative, governative e parrocchiali, alleati per garantire recupero, contrasto e prevenzioni delle fragilità socio/culturale e scolastico/apprenditivo/professionale.