Sport Club Gravina – Svincolati Milazzo 55-95. Parziali 6-23 25-45 40-69 55-95. La Svincolati Milazzo supera agevolmente lo Sport Club Gravina, + 40 finale, e si conferma in vetta alla classifica del campionato di Serie C Gold. Avvio di gara con i milazzesi che partono forte , + 6 dopo i primi due minuti di gioco. Lalic per Gravina è il primo a realizzare per i suoi mentre sono ancora i biancoblu’ ospiti a spingere forte per il + 10 a 3’55 dalla fine del primo periodo . La capolista domina il campo , i padroni di casa non riescono ad arginare i loro attacchi e Milazzo tocca il + 17 al giungere della prima sirena con Manfrè in evidenza .

Nel secondo periodo i ragazzi di Coach Trimboli continuano a comandare il gioco , due triple consecutive di Sindoni lanciano i mamertini sul + 24, 11-35 a 6’50 dal riposo lungo. Gravina accusa il colpo, prova ad accorciare , arriva così la fine del secondo periodo sul punteggio di 25-45.

Al rientro la Svincolati torna sul + 24 dopo i primi centoventi secondi di gioco, i padroni di casa tentano di rendere meno pesante il passivo e vanno sul -17 . Ma Milazzo torna a fare la voce grossa e con grande intensità vola sul + 28 , 33-61 , a 4’15 dalla penultima sirena . Coach Trimboli ruota l’intero roster dando spazio anche ai giovani Under a disposizione. Scorrono i minuti finali del quarto , la terza frazione si chiude sul 40-69 . Gli ultimi dieci minuti si aprono con cinque punti consecutivi di Popadic , buono anche l’impatto del giovane Scredi e la prima della classe si catapulta sul + 35 a 7’20 dalla sirena finale . I giochi sono definitivamente chiusi ed in totale controllo la Svincolati Milazzo allunga sul + 40 aggiudicandosi il successo sul punteggio finale di 55-95.

Sport Club Gravina. La Mantia 7 Barbera , Lalic 26 Spina 1 La Mantia 4 Privitera 6 Ranno , Oluic n.e. Zambataro 4 Renna 3 La Spina 4 Magri’,

All. Guadalupi

Svincolati Milazzo. Salvatico 9 Patane’ S.,Barbera 9 Popadic 18 Tarolis 5 Bolletta 5 Mihajlovic 12 Marcetic , Sindoni 10 Scredi 5 Manfrè 22

All. Trimboli

Arbitri: Cappello – Barone