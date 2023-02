Nella sede dell’Associazione “Civico 6” si è tenuto un incontro con Valeria Ancione, giornalista del Corriere dello Sport e autrice del romanzo “Il resto di Sara”, edito da Arkadia.

La scrittrice siciliana, originaria di Palermo ma cresciuta a Messina, è una delle maggiori esperte italiane di basket e calcio femminili, ha pubblicato “La dittatura dell’inverno” (2015) e “Volevo essere Maradona” (del 2019, biografia romanzata della “bomber” Patrizia Panico), entrambi per i tipi della Mondadori.

Hanno conversato con l’autrice Anna Maria Vaccarino, componente del direttivo dell’Associazione, e la presidente Adele Roselli, in una serata che ha rappresentato «un’ulteriore tappa del percorso di incontro con i cittadini e di promozione della cultura e della bellezza che l’Associazione ormai da alcuni anni cerca di svolgere a Milazzo», come si precisa in una nota.

