Il caso umano di un barbone con evidenti problemi anche psicologici è al centro di una accorata lettera inviata in redazione da un lettore di Oggi Milazzo. L’uomo staziona in condizioni precarie nel parcheggio di un noto discount. Ecco il testo della lettera nella speranza che le attività preposte si attivino, ognuno per le sue competenze.

Egregio direttore, questo barbone è tutti i giorni presso l’Eurospin, mangia come gli animali, ha tutta la testa insaguinata, ed è sempre ubriaco fradicio.

Il tonno in scatoletta che aveva in mano, gli era caduto, e questo lo ha raccolto e mangiato con tutta la terra. Avevo comprato una confezione d’acqua, a tale vista, mi è sembrato doveroso dargliene una bottiglia insieme a due panini,

Le persone, incuranti, gli passavano accanto, come se a terra non ci fosse nessuno. Ma in che mondo viviamo? Santa Teresa di Calcutta diceva: “Il peccato più grande dell’era moderna è l’indifferenza”. Io aggiungo che l’indifferenza è violenza, ci accorgiamo di questi poveri Cristi, quando accade qualcosa di tragico: non dimentichiamoci di Antonio, nel parcheggio della stazione ferroviario, preso a sassate da alcuni giovinastri.

Come mai nessuno dei servizi sociali interviene per un Tso? Tutti ne sono a conoscenza. Con queste foto volevo partecipare ad un concorso dal titolo degrado sociale; mi è sembrato però, troppo brutto usare la miseria di questo povero disgraziato per un contest fotografico, ho preferito denunciare le pessime condizioni igenico sanitarie in cui versa quest’uomo, scrivendo a voi di OggiMilazzo.

Salvatore Salmeri