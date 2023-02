Oggi, domenica 26 febbraio, si vota anche a Milazzo per eleggere il segretario nazionale. Sfida tra Bonaccini e Schlein. Il gazebo comprensoriale della Valle del Mela/ Milazzo” è stato allestito al Circolo Pd di Piazza Nastasi 30.

Saranno più di 240 i gazebo in tutta la Sicilia. Per votare non serve per forza essere iscritti al Pd. Possono esprimere la propria preferenza tutte le persone che “dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Partito, di sostenerlo alle elezioni, e accettino di essere registrate. Basterà recarsi ai seggi con un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e un contributo di 2 euro per sostenere le spese organizzative.

Il voto online, dopo un lungo dibattitto, è stato alla fine limitato ai malati o i disabili e ai residenti “in località la cui distanza dai seggi renda particolarmente difficoltoso l’esercizio del voto, sulla base di criteri determinati dalla Commissione nazionale per il Congresso”, nonché alle “persone residenti e/o domiciliate all’estero”.

Il primo round del congresso si è concluso con il voto nei circoli del Pd in Lombardia e Lazio, slittato per via delle elezioni regionali del 12-13 febbraio.

In totale, i votanti ai congressi di circolo sono stati oltre 150 mila in tutte le regioni. I risultati vedono Bonaccini nettamente in testa con il 52,87% delle preferenze e Schlein seconda con il 34,88%. Più staccati gli altri due sfidanti: Cuperlo ha raccolto il 7,96% dei voti, De Micheli il 4,29%.