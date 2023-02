VIDEO. Le patologie e la riabilitazione della Spalla: nasce al Poliambulatorio Orice la Clinica della Spalla, realtà multidisciplinare dedicata al dolore di spalla, alla diagnosi e al trattamento medico, chirurgico e riabilitativo delle principali patologie sportive, degenerative e traumatiche di spalla.

La Clinica della Spalla, nasce da un’ idea del dottore Pino Riolo, Fondatore di Orice, con un obiettivo: selezionare le migliori cure e tecniche di controllo del dolore sfruttando a pieno la sinergia fra le più potenti strategie riabilitative, conservative o chirurgiche nel trattamento delle patologie della Spalla.

Si calcola che il dolore di spalla è uno dei disturbi muscolo-scheletrici più comuni, è il terzo dopo il dolore lombare e al collo ed è uno dei principali motivi di consulto dal medico curante e dallo specialista ortopedico, di trattamento in rieducazione, di assenza dal lavoro o di interruzione dell’attività sportiva, di perdita di anni di vita in buona salute e invalidità.

Chi colpisce? Il dolore di spalla è una problematica estremamente pesante da sopportare e da curare. Può colpire indistintamente dalla ragazzina in età adolescenziale che gioca a pallavolo e si allena 4 o 5 volte alla settimana fino alla persona avanti con gli anni che presenta una spalla usurata da anni di lavoro e di non diagnostica, dal sedetentario all’atleta che pratica sport come il nuoto o di lancio o di contatto, dalle donne che tra i 30 e i 50 anni si ammalano di patologie di spalla 6 volte più degli uomini ai parrucchieri, agli imbianchini e alle casalinghe di ogni età che con gesti ripetitivi devono sollevare le braccia sopra la testa.

Quanto può essere invalidante? Il dolore di spalla è spesso forte, si irradia dalla spalla, lungo il braccio, al collo o alla schiena. Impedisce l’esecuzione di alcuni movimenti e può insorgere anche di notte, rendendo impossibile il riposo notturno, sintomo evidente di versamenti ed edemi tendinei o articolari.

Quali sono le cause principali? Le cause principali sono la tendinite della cuffia dei rotatori, la calcificazione, la rottura o lesione di uno o più tendini della cuffia, il versamento sinoviale nella borsa subacromiale o nella guaina del capo lungo del bicipite. Spesso dal punto di vista clinico, il dolore domina il quadro e ne impedisce una corretta valutazione e comprensione.

Cosa occorre per una diagnosi corretta e immediata? Ai chirurghi di spalla di nuova generazione sono richieste abilità che non iniziano e finiscono in sala operatoria. Occorrono competenze che consentano di risolvere i problemi dei pazienti senza dover ricorrere sempre all’intervento. Gli Specialisti di Clinica della Spalla di Orice attuano il cosiddetto soft treatment: con l’ecografia dinamica e comparativa, ed eventualmente con la terapia infiltrativa ecoguidata, sono in grado di effettuare una diagnosi immediata e di ridurre il dolore del paziente con spalla dolorosa acuta, già durante la prima visita, identificando subito tendiniti, calcificazioni, lesioni parziali o complete di cuffia, versamenti sinoviali della borsa subacromiale, articolari e della doccia bicipitale.

Quali sono i vantaggi? Questo approccio avanzato riduce anche il ricorso agli esami di secondo livello, come la risonanza magnetica, favorisce il miglioramento del dolore in tempi molto brevi, consente un più rapido trattamento riabilitativo e riduce il ricorso a terapie farmacologiche.

Da chi è composto lo Staff Medico degli Specialisti di Spalla di Orice e in quali aree di applicazione agiscono? Lo Staff dei Chirurghi Ortopedici di Spalla di Orice è composto dal dottore Paolo Righi e dal dottore Giovanni Pelliccia, tra i pochi in Italia che valutano la spalla con l’ausilio dell’ecografo diretto già durante la visita. Così ogni intervento a cui il paziente è sottoposto viene ecoguidato, e quindi praticato con la massima precisione, centrando il problema nel modo meno invasivo possibile. A tutto ciò si aggiunge la specialità d’elezione dei Medici di Spalla di Orice, cioè l’intervento chirurgico, praticato ogni qual volta sia considerato la soluzione più idonea al singolo caso specifico e nelle seguenti aree di interesse:

Traumatologia dell’Arto Superiore e Chirurgia Open di Spalla – Chirurgia ricostruttiva artroscopica della spalla – Riparazione artroscopica di lesioni della cuffia dei rotatori – Stabilizzazione artroscopica e open per instabilità di spalla – Riduzione e sintesi di fratture di spalla, con protesi anatomica ed inversa di spalla – Trattamento ecoguidato percutaneo della tendinopatia calcifica di cuffia. I pazienti quindi ricevono una diagnosi praticamente immediata già quando si rivolgono al Poliambulatorio Orice.

Come interviene la Fisioterapia? Anni di programmazione clinica e di controllo dei risultati hanno consentito allo Staff dei Fisioterapisti di Orice, in sinergia con gli Specialisti Ortopedici di Spalla, la realizzazione di una metodologia appropriata che prevede: La Valutazione Fisioterapica e Funzionale, effettuata dal dottore Pino Riolo, fisioterapista e fondatore di nicchie di specializzazione in sinergia con gli ortopedici più apprezzati in ambito nazionale, include anamnesi ed esame obiettivo, l’identificazione dei muscoli interessati da infiammazione o lesione, l’analisi dell’estensione e dell’intensità del sintomo doloroso (valutazione soggettiva del paziente), l’esame dell’ articolarità passiva e attiva dei movimenti della spalla e la misurazione della forza erogata.

– L’ utilizzo di terapie fisiche e strumentali all’avanguardia con modulazione personalizzata della tipologia di apparecchiatura e strategie riabilitative validate a livello internazionale.

– Un percorso terapeutico altamente specializzato ed unico nel suo genere per la risoluzione di ogni quadro clinico caratterizzato da dolore e disfunzione di movimento

– La riacquisizione della capacità funzionale per riprendere le normali attività sportive e lavorative.

– La prevenzione di stili di vita e abitudini scorrette.

Quindi, diagnosi clinica con imaging ecografico e valutazione funzionale fisioterapica, con focus su movimento, forza e funzione, consente di utilizzare le tecniche più innovative ed evolute di diagnosi e cura delle principali patologie di spalla e di controllo della sintomatologia dolorosa.

