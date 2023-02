Milazzo, incendio in via Rio Rosso. In fiamme una baracca

Milazzo, incendio in via Rio Rosso. In fiamme una baracca

Una coltre di fumo si è alzata in via Rio Rosso dopo le ore 14. Ad andare in fiamme una baracca alle spalle di una palazzina che si affaccia sulla via Rio Rosso, nella Piana di Milazzo, con accanto della legna accatastata. Il fumo nero era visibile anche dal centro di cittadino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento mamertino. Secondo una prima ricostruzione da confermare le cause sarebbero legate al cortocircuito proveniente da un mini frigo che si trovava all’interno della baracca.